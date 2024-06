BASKET SERIE B. La conferma Costantini e la Stosa Virtus insieme: "Non vedo l’ora di ripartire»

Altra importante conferma in casa Stosa Virtus che va ad impreziosire il roster a disposizione di coach Evangelisti. Gabrio Costantini, esterno classe 2004 prodotto del fiorente settore giovanile rossoblu, resterà anche nella prossima stagione in Piazzetta Don Perucatti andando a implementare un reparto che conta già la presenza di Calvellini e del neo acquisto Zocca. "Sono carico e gasato per la nuova annata in maglia Virtus – dichiara Costantini –. Non vedo l’ora di rientrare in campo e dare il massimo insieme ai compagni, lo staff e i virtussini seduti sugli spalti. Ringrazio tutta la società per la fiducia che mi è stata data, farò del mio meglio per ripagarla. E come sempre… Forza Virtus!!".

Con la conferma di Costantini sale a sette la truppa di giocatori a disposizione del coach aretino, in un roster che sta prendendo sempre più una piega definitiva. "La conferma di Gabrio è per noi fondamentale – afferma il ds Voltolini –. Qua potrà proseguire nel proprio percorso di crescita oltre a risultare un elemento fondamentale nel nostro scacchiere, dando al nostro reparto esterni fisicità e pericolosità dal perimetro. Quest’anno sarà per lui fondamentale perché ha molti margini di crescita e ci aspettiamo da lui che riesca a mettere in campo tutto il proprio potenziale. Ha l’allenatore giusto per poter crescere e mettersi in mostra e nonostante sia un ragazzo giovane è un giocatore dalle enormi potenzialità. Siamo molto felici di poter proseguire con lui questo percorso e lo aspettiamo tra i protagonisti di questa stagione".