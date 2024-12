Basket serie B. L’Etrusca vola e manda un segnale forte

L’Etrusca Basket conquista una vittoria fondamentale sul campo della Spezia, confermandosi tra le squadre più competitive del campionato. La partita, combattuta fin dai primi minuti ha regalato spettacolo ed emozioni a non finire, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza mai concedere troppo spazio all’avversario, difatti i parziali di 39-39 all’intervallo e 54-54 al termine del terzo quarto raccontano un match equilibrato e intenso, dove ogni possesso è stato combattuto. La squadra di casa si è dimostrata solida e ben organizzata, confermando di essere una delle formazioni più forti del torneo, tuttavia nella quarta frazione, l’Etrusca ha sfoderato tutto il suo potenziale, prendendo in mano le redini del gioco. Decisivi i canestri dalla lunga distanza di Scardigli e di un ispiratissimo Benjamin Ndour, che hanno scavato un divario importante negli ultimi minuti. Fondamentale anche il contributo di Caglio, protagonista di alcune giocate cruciali che hanno spezzato il ritmo degli avversari e dando vita ad una squadra che ha dimostrato grande maturità, gestendo con intelligenza i possessi decisivi e chiudendo la partita con sicurezza. Nonostante il tifo caloroso del pubblico spezzino, l’Etrusca è riuscita a mantenere la calma nei momenti più delicati del match e con questa vittoria consolida la sua posizione in classifica e manda un messaggio forte alle dirette concorrenti.

Andrea Martina Torre