Basket serie b. L’Use va a Saronno. Abc contro Oleggio

Assicuratasi i play-off come una delle prime quattro, domani sera alle 21 a Saronno l’Use Computer Gross prova a spostare ancora più in là l’asticella: obiettivo primo posto nel girone di Play-in Gold. Al comando della classifica, infatti, ci sono proprio lombardi e biancorossi con 18 punti. E Saronno è l’unica squadra che in questa seconda fase è riuscita a battere l’Use (59-62 all’andata al Pala Sammontana). Anche l’unico ko dei padroni di casa è comunque arrivato proprio tra le mura amiche, lo scorso 9 marzo contro San Miniato. Per quanto riguarda la corsa salvezza, invece, domenica alle 18 al Pala Betti l’Abc Castelfiorentino riceve la visita di Oleggio, terzo in classifica con 4 lunghezze di vantaggio. I gialloblù valdelsani, che hanno il miglior score di questi play-out insieme alla capolista Legnaia, in questo momento sarebbero salvi senza dover ricorrere allo spareggio, ma dovranno mantenere la posizione nelle ultime due giornate.