Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl perde con Cecina anche il primato

BCL

71

CECINA

73

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 4, Dubois 16, Barsanti 8, Simonetti 4, Tempestini 6, Del Debbio 1, Vignali 1, Pierini 10, Candigliota, Trentin 11. All.: Olivieri.

CECINA BASKET: Parietti, Pedroni 11, Mazic 7, Pistolesi, Ticà, Bruci 2, Dabò, Saccaggi 9, Pistillo 17, Nannipieri 4, Pistolesi 12, Tintori 11. All.: Da Prato.

Arbitri: Zanzarella di Siena e Parigi di Firenze.

Note: parziali 17-15, 36-30, 57-49; espulso al 28’ coach Da Prato per doppio fallo tecnico.

LUCCA - Sfuma la settima vittoria consecutiva per Bcl che si fa rimontare da Cecina che piazza un parziale decisivo nell’ultimo periodo di 24-14. Labronici penultimi e biancorossi primi, ma, sul parquet, spesso la classifica non conta.

Una gara equilibrata nei primi 20’ e match che diventa più tirato dopo l’intervallo lungo. Squadre in bonus, con molti tiri liberi: 51-46 al 27’; Tempestini sigla il 55-48 al 28’. Bcl a zona "2-3"; doppio fallo tecnico la coach ospite Da Prato che viene espulso. E’, comunque, una scossa. Si gioca poco, nervosismo, tanti viaggi in lunetta, punteggio basso: 57-49 che è anche il finale di terzo quarto, grazie ad una stoppata monumentale di Pierini che inchioda un tentativo di Tintori.

Nel quarto ed ultimo segmento di gioco, difese ferree: 63-53 al 32’; replica il fattore "P", Pistolesi e Pistillo per gli ospiti: 63-58. Gara "sporca", dove i dettagli fanno la differenza: un recupero o un rimbalzo in attacco convertito in canestro, come Trentin al 33’. Masic, però, infila una tripla preziosa: 66-61. Lucca non segna più e Cecina recupera fino, addirittura, al sorpasso: 67-68 al 38’.

Rientrano Barsanti e Pierini, i livornesi allungano la difesa, l’inerzia è dalla parte degli ospiti che, però, non riescono a tirare (infrazione 24 secondi) per l’egregio lavoro della difesa biancorossa. Tripla di Del Debbio su assist di Dubois a 73’’ dalla sirena finale; ma Cecina segna dai 6,75 e, quindi, il tabellone dice 70-71 a 39’’ dalla fine. Fallo in attacco di Dubois e, sull’altro fronte, di Masic a 14’’ dai titoli di coda. Tempestini ai liberi fa solo uno su due e, sul 71 pari, Tintori fissa il punteggio finale a 2’’ dal termine. Peccato.

Coach Olivieri aveva avvertito sulla pericolosità del match, perché Cecina ha, comunque, un buon roster. Barsanti e compagni perdono il primato, visto che San Miniato ha domato la Virtus ed è sola al comando (Empoli ha perso in casa con il Costone).

Mercoledì 11 dicembre, alle 21, turno infrasettimanale per Bcl, con trasferta alla Spezia.

Massimo Stefanini