Basket - Serie "B» maschile. Bcl a caccia del tris oggi al "Palatagliate» contro Spezia

Quasi uno spareggio per le prime posizioni. Bcl, dopo i successi su Cecina e Virtus Siena, ha due gare in tre giorni: oggi, alle 18 (arbitri Forte di Siena e Nocchi di Vicopisano) e mercoledì, alle 20.30, entrambe al "Palatagliate" (recupero con il Sestri Levante), per agganciare il treno del quarto posto. Per l’occasione predisposta un’ eccezionale promozione: chi verrà a vedere la partita con la Tarros Spezia, potrà, aggiungendo solo due euro al normale prezzo del biglietto, acquistarne un altro per assistere al recupero tra Bcl e Sestri, mercoledi 24, sempre al "Palatagliate".

Dunque si parte oggi contro Tarros Spezia. Biancorossi e liguri appaiati a quota 18 in classifica, ma con la Olivieri band che ha una partita in meno. Bisognerà evitare cali di tensione, dovuti alla soddisfazione di aver superato la capolista a casa sua e, prima ancora, la seconda in classifica, Cecina. I liguri posseggono uno dei migliori roster, sulla carta, della "division". Ma, a livello di risultati, hanno perso le ultime tre sfide in trasferta: Arezzo, San Miniato, Siena; e quattro ko sono stati collezionati nelle prime sei gare del girone di ritorno.

Coach Olivieri, però, non si fida. "Con il recupero di Rajacic – dice – sono ancora più completi e fisici. Tutti tiratori da tre punti, molto validi e hanno un sistema di gioco che valorizza le loro caratteristiche. La nostra sfida sarà pareggiare la loro fisicità e giocare aggressivi. Dobbiamo regalare al nostro pubblico e a tutta la città una prestazione di alto livello. Consapevoli del fatto che, se giochiamo come sappiamo, possiamo dire la nostra, sempre. Siamo al completo e carichi per questa difficile sfida".

Mas. Stef.