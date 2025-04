Basket serie B maschile. Poggi uomo chiave dei Blacks. Playoff: decisive le prossime due

Se i Blacks contro Fidenza dovevano dare segnali importanti in vista dell’ultimo mese di campionato, non ci sono dubbi che abbiano superato l’esame con il massimo dei voti. La squadra sta bene e lo si vede da come si cerca e si muove in campo e l’emblema è Poggi, autore di una prestazione maiuscola pur non segnando neanche un punto. Il pivot ha confermato il concetto di ‘spirito di gruppo’ che i Blacks mostrano da inizio anno, mettendosi al servizio della squadra, regalando ben 8 assist e catturando 10 rimbalzi in 31’. Un contributo che ha fatto passare in secondo piano la fase offensiva, nonostante Poggi viaggi a 12.4 punti di media, perché ha tirato soltanto tre volte. Questa fotografia è emblematica per descrivere il momento dei Blacks, bravi ad approfittare del passo falso di Mestre ad Agrigento per restare agganciati ad Omegna al quinto posto, con il quarto a soli due punti, ma ora dovranno sfruttare al meglio le ultime quattro partite, perché bisognerà vincerne il più possibile per centrare uno dei primi sei posti, che varrà l’accesso diretto ai playoff. Già domenica in casa di una Andrea Costa Imola in piena corsa per evitare i playout, occorreranno lucidità e determinazione poi arriverà Piacenza sabato 12 aprile e ci sarà lo scontro diretto con Mestre, big match in calendario sabato 19 al PalaCattani.

I veneti sono i maggiori antagonisti nella corsa ai playoff diretti visto che le altre inseguitrici hanno un ritardo di quattro punti e in questa gara chiave oltre a vincere, potrebbe bastare mantenere il +19 ottenuto all’andata in Laguna per centrare l’obiettivo, rendendo l’ultima gara a Casale Monferrato non determinante. Fondamentale sarà quindi vincere le prossime due gare per presentarsi allo scontro diretto avanti in classifica. Ovviamente i Blacks guardano anche Capo d’Orlando ed Omegna per provare a scavalcarle, ma l’importante sarà pensare ad una gara alla volta. Il dato che rende i tifosi fiduciosi è che i Blacks hanno ritrovato la quadratura che avevano prima della piccola crisi di fine dicembre e del periodo di emergenza a causa degli infortuni che c’è stato da metà gennaio a metà marzo. Oltre a stare bene a livello fisico, i giocatori sono ritornati ad essere una macchina che gira a meraviglia.

l.d.f.