Basket Serie B Nazionale. Chiusi, coach Zanco: "Due punti per noi molto importanti»

Ottimo in casa San Giobbe dopo la vittoria di Rieti. "Per noi sono stati due punti importantissimi – ha detto coach Zanco nel post partita –, per il morale e soprattutto per la classifica in un campo difficile e contro una squadra che ha dimostrato di avere talento, soprattutto in attacco, nonostante le numerose assenze e i problemi di infortuni che hanno avuto. Noi siamo stati bravi nel primo tempo, magari fortunati, ma con ottime percentuali al tiro da fuori contro la zona di Rieti. Poi a inizio ripresa la difesa dei nostri avversari è rimasta più o meno stabile, anche se aveva cercato di passare a uomo, ma concedendoci la possibilità di giocare in attacco e quindi portare la palla vicino al canestro e ai nostri lunghi, muovendola con tranquillità. Poi invece quando hanno deciso di abbassare il quintetto sul meno venti di metà terzo periodo, hanno alzato il ritmo, provato a pressare e a mettere i cambi sistematici, ci siamo fermati in attacco, abbiamo faticato a portare la palla vicino al canestro, ci siamo affidati al tiro dalla lunga distanza abbassando le percentuali e nel momento chiave abbiamo sbagliato troppi tiri liberi che hanno permesso a Rieti di tornare sotto. Una partita come ci aspettavamo, nervosa, difficile, tosta, siamo stati bravi a rimanere sul pezzo. Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato il contributo e ci portiamo a casa due punti fondamentali". Dopo il dominio della prima fase nel finale la vittoria è stata messa a repentaglio dalla rimonta reatina: "Normale che una squadra alterni momenti in cui fa canestro e momenti in cui non lo fa. Abbiamo smesso di giocare insieme – ha aggiunto Zanco –, smesso di cercare i nostri lunghi che erano stati un ottimo punto di riferimento nel primo tempo e di conseguenza abbiamo perso fiducia. Ho accettato di giocare con Criconia, Gravaghi e Ceparano ad aiutarsi insieme e alla fine ha pagato e siamo contenti".