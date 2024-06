Basket serie B Nazionale: confermato il play classe 2004. Morina, la Virtus guarda al futuro. Richard: "Questa è la piazza ideale»

La Virtus sta prendendo forma. L’ultimo giocatore a essere confermato è Richard Morina play-guardia classe 2004 arrivato in prestito da Trento. Nell’ultimo campionato è stato usato spesso come cambio, entrando a partita in corsa per cambiare ritmo e portando sempre il suo mattoncino alla causa.

Morina potrà continuare il suo percorso sotto la guida di Gianluigi Galetti, e l’obiettivo del giocatore è quello di ricavarsi uno spazio sempre maggiore.

"Morina è un ragazzo di 20 anni con doti atletiche impressionanti – commenta Carlo Marchi, direttore sportivo della Virtus Imola –, ha fatto vedere cose positive alternate a cose negative. Abbiamo ritenuto giusto dargli un’altra possibilità perché ci crediamo e perché i giovani sono imprevedibili potrebbero accendersi all’improvviso e fare la differenza".

Morina è rimasto ad Imola ad allenarsi, e nelle ultime settimane ha fatto da istruttore al summer camp del club giallonero.

"L’idea di rimanere alla Virtus – dice Richard – nasce l’anno scorso dall’intuizione del mio agente a cui ho voluto fortemente dare continuità anche quest’anno. Sono molto felice di poter restare qui e non vedo l’ora di iniziare per ringraziare con i fatti, sul campo, il club e coach Galetti per questa opportunità".

Richard è un giovane che si è ambientato molto bene in città, dove ha trovato la sua dimensione.

"Qui sto bene e sono stato accolto in maniera straordinaria dalla società e dai tifosi. La stagione appena conclusa, per quanto sia stata la prima da senior, è stata caratterizzata da qualche difficoltà che, per quanto superata, mi ha impedito di esprimermi al massimo delle mie possibilità. Quest’anno, come obiettivo, mi prefiggo di continuare il percorso di crescita come giocatore attraverso continuità nelle mie performance e ovviamente di essere di aiuto al raggiungimento degli obiettivi collettivi facendo, se possibile, divertire anche i nostri tifosi".

Il prossimo confermato dovrebbe essere Gian Marco Fiusco, mentre sul fronte arrivi resta vivo l’interesse per Lukas Aukstikalnis dell’Andrea Costa. Non è un obiettivo semplice, ma la Virtus ci sta provando.