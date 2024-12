Basket serie B Nazionale: dopo la sconfitta con Legnano. Coach Galetti: "Epilogo assurdo, la Virtus meritava di vincere»

La Virtus si morde le mani ancora una volta. Era già accaduto in passato che la formazione giallonera fosse avanti con un buon margine e poi ha perso le partite. Domenica i virtussini avevano in pugno il match con la capolista, un parziale di 20-6 aveva dato il +12 a Masciarelli e compagni a pochi minuti dalla fine. Il break di 17-2 per gli ospiti ha regalato la vittoria a Legnano: "E’ incredibile quello che è accaduto – dice coach Galetti –, eravamo sopra di 12, abbiamo attaccato in velocità il loro pressing riuscendo ad eluderlo. In quell’azione si è pensato bene di gettare la palla in aria per far fare alley oop a Simon Anaekwe, e forse c’era pure fallo. Questi sono errori di crescita che non bisognerebbe commettere, ma fino al quel momento eravamo riusciti a mettere in difficoltà Legnano che è la capolista di questo campionato".

La Virtus aveva in mano il match e non l’ha portato a casa aggiungendo punti alla propria graduatoria: "Loro negli ultimi minuti giocavano con le mani addosso, mi è sembrato strano non andare mai in lunetta, ma forse li avremmo sbagliati, resta comunque una cosa non normale. Purtroppo in questo momento abbiamo giocatori che non stanno bene, altri invece durante il match hanno subito dal punto di vista difensivo e questo ha fatto la differenza per gli altri. In attacco abbiamo usato spesso la stessa situazione perché funzionava, poi è arrivata la paura di fare risultato e questo ci ha condizionato come è già successo altre volte durante questa stagione. Avremmo meritato di vincere, non è successo e per questo c’è grande rammarico oltre ai due punti che mancano ora in graduatoria".

Il bicchiere è immancabilmente mezzo pieno, davanti la Virtus ha giorni di allenamento per preparare la sfida con Desio di sabato sera: "Noi siamo una squadra che lavora tantissimo, ci siamo riposati solo il giorno di Natale perché avevamo vinto a Lumezzane e i ragazzi meritavano un premio. La crescita del gruppo è costante e l’esempio è un ragazzo come Morina che l’anno scorso non giocava mai. Richard con Legnano è stato in campo 38 minuti segnando 22 punti. Io e miei ragazzi siamo convinti che il lavoro paghi sempre". La Virtus ha chiuso il match tirando con meno del 50% i tiri liberi, 12/25; un dato che aumenta il rammarico in una gara persa di un solo canestro.

Antonio Montefusco