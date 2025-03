Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi è pronta a ripartire. Dopo le big il calendario si fa più dolce a iniziare dalla sfida di domenica a Latina

Archiviata la parentesi della Coppa Italia di categoria, con il successo di Gema Montecatini su Roseto, il campionato di serie B si appresta ad entrare nella fase più calda con le ultime sei giornate di regular season. La situazione nel gruppo B, quello della San Giobbe, non è ancora delineata perfettamente, sia perché all’appello mancano alcuni recuperi, sia perché l’esclusione di Chieti, con relativo annullamento dei risultati, ha azzoppato il calendario. Ad oggi solo quattro squadre hanno trentuno partite all’attivo, altre dodici (fra cui i Bulls) ne hanno trenta, due (Ravenna e Virtus Roma) ne hanno ventinove e una, la Luiss Roma, addirittura ventotto.

Per la San Giobbe, dopo il ciclo di impegni contro squadre di alta quota, inizia una serie di gare con avversarie decisamente più abbordabili in cui può consolidare la sua posizione in zona play-in. Si comincia domenica a Latina, penultima forza del lotto; all’andata fu un inopinato 106-98 per la Benacquista Assicurazioni, in una gara caratterizzata da percentuali di tiro altissime e da difese abbastanza permissive. Poi all’Estra Forum arriverà il fanalino di coda Rieti, quindi trasferta a Cassino, terzultima del drappello. Poi di nuovo in casa contro San Severo, quintultima del gruppo, e trasferta prepasquale a Fabriano, immediata inseguitrice dei Bulls in classifica con due lunghezze di ritardo. Chiusura di campionato in cui il livello dell’avversaria si alzerà di nuovo, perché arriverà a Chiusi la Pielle Livorno, quarta in classifica, ancorché reduce dal pesante tonfo interno nel recupero con Ruvo di Puglia che è costato il posto in panchina a Campanella.