Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cade in casa. Latina sfrutta la serata di grazia

CHIUSI

98

LATINA

106

CHIUSI: Arrigucci, Baldi, Criconia 1, Ceparano 22, Renzi 31, Longetti, Fall, Chapelli, Ius, Gravaghi 24, Raffaelli 7, Rasio 13. Allenatore Zanco.

LATINA: Caffaro 15, Amo, Giancarli 6, Baldasso 17, Merletto 21, Paci 4, Rossi 20, Guastamacchia 9, Ambrosetti 2, Tomcic 12. Allenatore Martelossi.

Arbitri: Foschini, Forni.

Parziali: 29-23, 52-49, 68-86.

CHIUSI – Brutto passo falso interno per la San Giobbe Chiusi che cede in casa a Latina (98-106) al termine di una partita difficile da spiegare. Forse se a inizio partita qualcuno avesse chiesto a Zanco di firmare per segnare 98 punti, tirando 19/34 da tre, avendo Renzi a quota 31, Gravaghi a 24 e Ceparano a 22, probabilmente lo avrebbe fatto a occhi chiusi. Il problema è che sull’altro versante del campo Latina ha fatto incredibilmente meglio, con un 18/28 dalla lunga distanza disarmante. E così l’avvio di gara sostanzialmente positivo, in cui Chiusi colleziona anche nove lunghezze di vantaggio (29-20) trascinata da un primo periodo spaziale di Renzi (16), viene neutralizzato dagli ospiti che accettano volentieri una partita ad alto punteggio. Tanto va dentro tutto, basta alzare la mano. Fino al 57-57 è una partita in cui si prospetta l’agile raggiungimento di quota cento per entrambe. Ci si arriverà, ma per vie traverse. Un passaggio a vuoto offensivo dei Bulls e la precisione pressoché totale di Latina scavano un solco impensabile, con il quintetto di Martelossi avanti 75-60. Tramortita dalle triple avversarie, la San Giobbe vede sul tabellone un -21 difficile da digerire. Renzi, da capitano, prova a tenere a galla la truppa, ma quando Caffaro segna i liberi del +22 (78-100) a cinque dal termine viene naturale pensare alla prossima gara. E invece un parziale di 20-2, nel quale vanno a segno i soliti noti (Renzi, Ceparano e Gravaghi) rimette in discussione l’esito finale. Latina conserva la freddezza per riallungare con i liberi di Merletto, poi è Giancarli, ancora a cronometro fermo, a sancire il risultato definitivo.