Basket serie B Nazionale. L’Andrea Costa torna al PalaDozza il 6 gennaio

L’Andrea Costa giocherà a Bologna, nella cornice del PalaDozza, la prima delle tre giornate di squalifica del PalaRuggi, nonché prima gara del 2025. Lunedì 6 gennaio, nel palazzo di piazza Azzarita, i biancorossi affronteranno alle 17 la Fulgor Omegna nell’ultima giornata dell’andata. Un cambio di data, rispetto a quella prefissata per domenica, permesso dal fatto che la formazione piemontese non ha più possibilità di agguantare il secondo posto che l’avrebbe qualificata alle finali di Coppa di Lnp, ormai appannaggio di Treviglio dalla quale dista quattro lunghezze, e dunque cade la necessità di una contemporaneità con le sue dirette avversarie.

La sfida di lunedì sarà la prima delle tre gare lontano dal Ruggi per la squadra di coach Angori, che poi dovrà trovare una sede per i successivi impegni in casa.

l.m.