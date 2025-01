Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi di scena a rieti. Palla a due alle 18. Coach Zanco: "Stesso atteggiamento visto con Fabriano»

Diciannovesima giornata del campionato di Serie B e ultima del girone di andata per la San Giobbe. Bulls di scena a Rieti, con palla a due alle 18 (arbitrano Schena e Caldarola): "Contro Fabriano abbiamo fatto la partita che volevamo, siamo stati fisici, sporchi al punto giusto, pronti a reggere l’urto di una squadra che era venuta qua per prendersi i due punti. A partire da Rieti dobbiamo avere la stessa faccia – ha detto coach Zanco nella conferenza stampa della vigilia –, la stessa voglia, la stessa fame e la stessa bava alla bocca perché da adesso e nel prossimo mese e mezzo, avremo tante sfide delicate, scontri diretti e non dovremo guardare in faccia a nessuno, continuare a pensare di sbucciarci le ginocchia e fare quello che serve per portare a casa più vittorie possibile".

Le chiavi del match: "Esteticamente potrebbe non essere una partita bellissima – ha aggiunto Zanco – però una sfida da zona salvezza, playout e fine stagione. Troveremo di fronte a noi una squadra che nella singola partita può mettere in campo tantissimo talento offensivo, difensivamente sono tattici, cambiano difese, fanno tante cose e noi dovremo cercare di non farci distrarre dall’ambiente e dalla confusione ma giocare la nostra pallacanestro, trovare punti di riferimento sia in attacco che in difesa stando solidi nelle nostre regole e cercando di limitare più possibile le loro bocche da fuoco".

Classifica in fermento: "Mancano venti partite. Siamo in un limbo di classifica noi come la stessa Rieti, Salerno e tutte le formazioni che abbiamo incontrato nell’ultimo periodo. Con una vittoria sembra superata la crisi, con una sconfitta invece pronti alla retrocessione. Dobbiamo lavorare con la massima serenità, cercare di andare avanti nei nostri obiettivi e di conseguenza le vittorie possono solo dare ulteriore fiducia e aiutare a trovare il morale utile a lavorare con la stessa voglia, stessa energia e intensità tutti i giorni".