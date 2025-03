Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi attende Npc Rieti. C’è da interrompere la serie negativa. Zanco: "Andiamo oltre i nostri limiti»

San Giobbe Chiusi attende la visita della Npc Rieti per ritrovare quella vittoria che manca da quattro giornate. "Torniamo davanti al nostro pubblico e siamo contenti di poterlo fare – ha detto caoch Zanco alla vigilia –. Siamo in un momento sicuramente meno brillante rispetto a quanto fatto fino un mese fa, e necessitiamo anche di sentire il calore del nostro pubblico. Quindi spero veramente che ci sia tanta gente a sostenerci. Vogliamo ritrovare quell’energia, quella voglia di lottare, quella voglia di continuare a volerci migliorare e andare oltre i nostri limiti che abbiamo un pochino perso nelle ultime settimane. Abbiamo resettato, abbiamo parlato, ci siamo confrontati con la squadra e con la società perché vogliamo sicuramente finire nel migliore dei modi questa stagione, andando a prenderci prima di tutto i play-in e poi eventualmente la migliore posizione possibile per continuare il nostro sogno e poter magari guardare anche più in alto". Bulls ad un passo dalla certezza del play-in: "Siamo sicuramente padroni del nostro destino – ha aggiunto Zanco –. È chiaro che adesso da qui alla fine può succedere di tutto a livello di risultati, perché alcune squadre che magari sono un po’ più preoccupate della fase successiva dei playoff, potrebbero gestire le risorse, mentre le squadre che giocano con il coltello tra i denti e che si stanno ancora giocando l’ultimo posto playout venderanno carissima la pelle". Sugli avversari: "Una squadra che è cambiata tanto rispetto all’andata, che ha richiamato l’allenatore Ponticiello e che è pronta a lottare per l’obiettivo dei playout. Fino a qualche settimana fa, prima di tutto quello che è successo a Chieti, l’ultimo posto per Rieti era una prospettiva concreta. Dobbiamo essere pronti a imporre la nostra fisicità – ha concluso Zanco –, ma soprattutto a cercare di gestire il ritmo della partita in quanto mi aspetto una Rieti veramente carica per giocare a tutta". Palla a due alle 18, arbitrano Manganiello e Del Gaudio.