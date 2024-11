Basket Serie B nazionale. San Giobbe perde in casa, terzo ko di fila

CHIUSI

72

RUVO DI PUGLIA

78

CHIUSI: Balducci, Baldi 3, Di Matteo, Criconia 13, Ceparano 11, Renzi 12, Longetti, Chapelli, Ius 2, Gravaghi 7, Raffaelli 17, Rasio 7. All. Zanco.

RUVO DI PUGLIA: Musso 7, Markovic 15, Jackson, Lorenzetti 2, Giorgi 3, Isotta 4, Moreno 20, Gatto 10, Conte 5, Borra 12. All. Rajola.

Arbitri: Correale, Faro.

Parziali: 14-17, 37-34, 53-57.

CHIUSI - Terzo ko consecutivo per la San Giobbe Chiusi. Ruvo di Puglia passa per 78-72 all’Estra Forum, con un andamento che per i Bulls assomiglia vagamente a quello visto sette giorni fa contro Chieti; buon primo tempo con vantaggio che raggiunge pure la doppia cifra, ripresa in affanno con gli avversari che sorpassano, bella rimonta nel finale vanificata da una tripla spaccagambe.

Ruvo di Puglia è squadra di alta classifica che dimostra soprattutto dopo l’intervallo di avere tante qualità, Chiusi deve ancora trovare la propria dimensione definitiva e una continuità di rendimento più efficace anche nel corso degli stessi quaranta minuti. Sembra poterlo fare nel primo tempo, quando Ceparano (nella foto) tocca il +7 (29-22) e subito dopo capitan Renzi firma il +10 (32-22).

Senza perdere la pazienza, affidandosi ai canestri di Borra, gli ospiti tornano a contatto prima della pausa lunga. Da cui esce una Ruvo di Puglia più scattante: 4-0 di parziale e vantaggio ospite, Criconia si incarica di guidare i suoi, ancora Ceparano per un altro consistente +5 (49-44), cui però il quintetto pugliese replica con un parziale di 23-8, sfruttando diverse amnesie offensive dei Bulls. Raffaelli e Gravaghi ricuciono fino al -6 (63-69), Rasio a segno per il -4 (65-69), tripla esiziale di Moreno per il nuovo +7 ospite.

Cinque pesantissimi punti di Raffaelli, poi il cesto di Ceparano per il 72-74. Dopo un libero di Borra i Bulls hanno due opportunità di pareggiare, ma le triple di Raffaelli e Ceparano si fermano sul ferro; quella di Moreno pesca il fondo della retina per il +6 finale.