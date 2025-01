Basket serie B nazionale. San Gioobbe Chiusi è atteso da Caserta. Coach Zanco: "Giocheremo a viso aperto»

Altro turno infrasettimanale per il campionato di serie B. La San Giobbe viaggia alla volta di Caserta, dove alle 20,30 (arbitrano Manco e Rubera) affronta una sfida determinante per zona di classifica destinata al play-in. "Caserta è una squadra con un grandissimo potenziale offensivo, soprattutto nel pacchetto degli esterni hanno qualità – ha detto coach Zanco –. Hanno un pacchetto di esterni di assoluto livello, una squadra che vuole correre tanto e in casa sa accendersi. Noi stiamo attraversando un periodo positivo, la squadra è concentrata, abbiamo cercato di lavorare su alcuni dettagli, preparare la partita e poi dobbiamo andare a viso aperto".

Bulls in grande forma, reduci da sei successi consecutivi: "Abbiamo solidità e sicurezze a livello di situazioni tattiche, quindi basta andare a scegliere cosa vogliamo fare contro un avversario e cosa contro un altro – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –. La partita di domenica nel secondo tempo ci ha permesso di gestire i minutaggi di tutti i ragazzi. Febbraio sarà tosto, le energie vanno gestite, gli acciacchi vanno sistemati. Dall’altra parte però l’entusiasmo aiuta".