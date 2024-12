Basket serie B Nazionale. San Giobbe usa unghie e denti. Assalto al parquet di Piombino

PIOMBINO

73

CHIUSI

78

PIOMBINO: Castellino 5, Forti 2, Pieri 6, De Zardo 10, Frattoni 6, Onojaife 13, Cartaino 8, Sipala, Nicoli 20, D’Onofrio, Ianuale 3, Ferraresi. All. Signorelli

CHIUSI: Baldi 11, Criconia 8, Ceparano 13, Renzi 12, Fall 2, Chapelli, Ius, Gravaghi 5, Raffaelli 11, Rasio 16. All. Zanco

Arbitri: Paglialunga, Mammoli

Parziali: 19-18, 35-36, 54-54

PIOMBINO – La San Giobbe Chiusi espugna Piombino e cancella il passo falso interno con Latina. Serviva il riscatto e c’è stato: trascinata dai suoi totem Rasio (16 punti e 11 rimbalzi) e Renzi (12 punti e 10 rimbalzi) la squadra di coach Zanco sbanca il derby toscano con una prestazione solida. Solo un finale rocambolesco ha rimesso parzialmente in discussione la sfida, ma alla fine la vittoria è arrivata. Dopo la tripla di Renzi Piombino piazza un parziale di 10-0, costringendo coach Zanco a chiedere il timeout. Onojaife firma il +10 (15-5). Rasio guida il tentativo di rimonta (16-13). La bomba di Gravaghi in apertura di secondo periodo vale il primo vantaggio per i biancorosso (19-21). Piombino torna avanti di sei (31-25), Raffaelli accorcia dalla lunga distanza (33-30), poi va a segno dalla lunetta per il -1 (35-34). Gravaghi schiaccia il nuovo vantaggio per i Bulls. Si va all’intervallo. Ceparano e Rasio a canestro per il +5 (37-42). Castellino riporta i suoi a -1 (41-42), Raffaelli e Criconia ripristinano il +6 (41-47). Renzi a segno per il +8 (41-49), quindi Criconia dai 6,75 per il +9 (43-52). Pieri, De Zardo e Nicoli confezionano un parziale di 9-0 che rimette in carreggiata la squadra di casa (52-52). Il quarto periodo si apre con le triple di Nicoli e Baldi (57-57), poi gioco da tre punti dello stesso Baldi per il +2 (60-62). Onojaife pareggia, Renzi riallunga con un siluro (62-65). Rasio essenziale, +5 Bulls (62-67). Con un gioco da tre punti Ceparano firma il +8 a due minuti dal termine (62-70). Raffaelli converte due liberi e Ceparano va a ancora a segno (62-74). Le triple di Nicoli tengono in vita Piombino. Il ricorso al fallo sistematico crea qualche patema, poi Rasio chiude i giochi.