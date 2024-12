Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi: è vietato sbagliare

Appuntamento importante per la San Giobbe Chiusi. All’Estra Forum arriva Fabriano per una sfida che mette in palio punti preziosi per le parti basse della graduatoria. Per la partita contro la formazione marchigiana è stata attivata una promo speciale per i tifosi biancorossi: biglietto al prezzo speciale di 1 euro a tutti i supporter dei Bulls che si presenteranno all’Estra Forum con un capo di abbigliamento rosso. Estra Forum in tinte natalizie, dunque, nella speranza di accompagnare al successo una squadra che vive di saliscendi da inizio stagione e che deve vendicare il recente passo falso di Salerno.

Di fronte c’è una squadra, anch’essa reduce da una sconfitta che a parte l’isolato 104-114 subito alla prima giornata di campionato contro Rieti, certamente non ama le partite ad alto punteggio; in due delle ultime cinque gare non è andata oltre quota sessanta (contro Piombino e Sant’Antimo), in una (nell’ultima) si è fermata a 63. In tutte e tre queste sfide è uscita sconfitta, mentre quando ha raggiunto quota 70 (contro Luiss Roma) o scavallato gli ottanta (contro Ravenna) ha portato a casa la vittoria. Il leader statistico è Stefano Pierotti, autore di 15,2 punti a partita; in doppia cifra per medie di realizzazione anche Centanni (12,1) e Molinaro (10,2). Di poco sotto l’ex Davide Raucci (9,8).