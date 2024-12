Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi all’assalto di Fabriano. Il via alle 18

Diciottesima giornata di campionato per la San Giobbe che all’Estra Forum riceve la visita di Fabriano. "Quello che ho chiesto alla squadra è stato passare il Natale in famiglia cercando di togliersi le scorie negative di dosso e ripartire con la voglia e la fame di dimostrare che possiamo fare meglio di quanto fatto – ha detto coach Zanco nella conferenza stampa della vigilia –. Ci siamo allenati praticamente tutti i giorni escluso Natale, quindi abbiamo messo benzina e preparato al meglio una partita che si preannuncia difficile. Fabriano è una squadra che difensivamente è molto tattica ed organizzata, è la terza miglior difesa del campionato, aspetto che risalta soprattutto in casa. Fanno della tattica e dell’aggressività il loro punto di forza, cercano di far giocare gli altri in maniera particolare, diversa, creando frenesia da un lato e confusione dall’altro. Dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro, a non farci prendere dall’ansia, avendo la pazienza di giocare insieme e di cercarci". Biglietti a 1 euro per chi si presenta al palasport con qualcosa di rosso: "Vorremmo che i nostri tifosi fossero il sesto, settimo e addirittura il decimo uomo in campo – così Zanco –. Avremo l’occasione di rivederci dopo due partite esterne e di farci gli auguri di buon anno e quindi chiamo a raccolta i nostri tifosi. Anche se magari non sempre riusciamo a dare il massimo e a mostrare le prestazioni che vorremmo davanti al nostro pubblico, e qualcuno di loro si aspetterebbe qualcosa in più, nei momenti di difficoltà si ha bisogno dell’apporto di tutti. Mi auguro di avere veramente un’onda biancorossa in tribuna e che facciano più casino possibile per aiutare la squadra ad ottenere una vittoria che per noi sarebbe il modo migliore per finire un anno travagliato e dall’altro lato per darci energia e spinta per iniziare al meglio il 2025, che vuole essere un anno di rinascita". Palla a due alle 18, arbitrano Lilli e Rosato.