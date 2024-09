Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi: sabato test con Fabriano. Renzi sarà il capitano

È quasi tutto pronto in casa Bulls per la prima uscita stagionale. Sabato, alle 18, al PalaCooperSport di Poggio Gallina i Bulls ricevono Fabriano per il test che dà il via alla serie di amichevoli precampionato. Più degli aspetti tecnici, sarà l’occasione per rompere il ritmo di una preparazione che sta salendo di intensità, come ha spiegato il preparatore atletico Eros Biagioli all’account facebook della società: "Siamo nel vivo di quella che probabilmente è la settimana più dura della preseason – ha detto il responsabile dell’area fisica –, per cui stiamo lavorando molto dal punto di vista atletico. L’amichevole in questo momento passa un po’ in secondo piano, anche se cercheremo di prepararla sicuramente al meglio". Biagioli si è detto soddisfatto di quanto ha visto finora: "Il gruppo mi è piaciuto da subito, l’atteggiamento è buono, tutti quanti si stanno impegnando, stanno dando il massimo. La prima settimana è stata di introduzione, una buona settimana di lavoro, abbiamo visto cose buone, non ci possiamo lamentare, abbiamo visto soprattutto che questo gruppo è molto disponibile al lavoro". La novità di giornata è la ‘fascia’ di capitano: spetterà a Andrea Renzi (nella foto), l’esperto centro arrivato da Trapani che sarà il punto di riferimento principale sotto canestro. Domani notte prendono il via i playoff del campionato ecuadoriano in cui è ancora impegnato l’argentino Lisandro Rasio, l’ala su cui i Bulls puntano molto per il prossimo campionato. La sua squadra, la Liga Deportiva Universitaria, affronta in qualità di testa di serie numero cinque i Piratas de Los Lagos in una serie al meglio delle cinque gare. Rasio approderà in Italia appena terminerà la sua avventura in Ecuador.