Basket serie B Nazionale, seconda vittoria di fila per i gialloneri. Show di Masciarelli, così la Virtus domina

Virtus Imola

85

Ragusa

67

VIRTUS : Anaekwe 12, Ricci 5, Morina 5, Valentini 12, Vaulet 19, Kadjvidi 6 Magagnoli, Ambrosin 3, Masciarelli 21, Fiusco, Vannini, Santandrea 2. All. Galetti.

RAGUSA: Mirabelle, Vavoli 9, Bertocco 15, Piscetta 4, Erkma 11, Gaetano 17, Tumino, Kosic 6, Gloria 3, Simon 2, All. Recupido.

Arbitri: Nonna e Spinello.

Note: parziali 28-11; 45-31; 65-48. Tiri da due: Virtus Imola 19/44 ; Ragusa 18/40. Tiri da tre: 10/20; 8/22. Tiri liberi: 17/25; 7/13. Rimbalzi: 42, 31.

Il sabato sera si colora di giallonero. La squadra di Galetti ha vinto la sua seconda partita consecutiva, dopo il blitz di Agrigento, è caduta sotto i colpi della Virtus anche Ragusa. Mai prima d’ora Magagnoli e compagni avevano vinto due partite consecutive, dopo un’affermazione era arrivata sempre una sconfitta. Crescere significa fare anche questi piccoli passi in avanti. L’esame è stato superato e ora i virtussini potranno concentrarsi su un calendario fitto di impegni mercoledì di nuovo in campo a Fiorenzuola, domenica a Casale Monferrato, il 13 Treviglio ancora in via Graziadei per un altro impegno casalingo.

I padroni scappano subito con un 4-0, a metà primo quarto Imola ha già messo 8 punti di scarto sugli avversari (12-4). Diventano 11 quando ci sono 4’50’’ da giocare (15-4), qui coach Recupido chiama timeout.

La forbice si allarga ancora 25-7 con i gialloneri che passeggiano sul velluto. Al primo mini intervallo la Virtus è avanti di 17. I siciliani provano a rientrare, ma sullo schiaccione di Anaekwe i punti da recuperare per gli ospiti sono 19 (37-18). Piccolo break esterno (37-24), pronto il timeout imolese a 5’32’’ dall’intervallo lungo.

Ragusa continua la risalita con 4 punti filati di Gaetano il divario torna sotto la doppia cifra (39-30), le triple di Ricci e Vaulet tolgono le castagne dal fuoco (45-30).

Nel terzo quarto gli imolesi tengono il campo respingendo tutti gli assalti isolani, con gli ospiti che alzano i ritmi per avere più chance di tiro. Valentini mette una tripla fondamentale (53-38) a 6’31’’, Masciarelli e Anaekwe danno un’altra spallata al match (61-44); alla penultima sirena imolesi saldamente in testa.

Nell’ultimo quarto la Virtus amministra facendo canestro e ruotando gli uomini, la ricetta ideale per prendersi la seconda vittoria consecutiva dopo Agrigento. Una partita condotta fin dalla palla a due, la forbice si è allargata subito grazie ai tanti gialloneri che possono mettere in ghiaccio gli incontri. Non c’è tempo per godersi la vittoria, testa subito sul manubrio per la sfida di mercoledì in terra emiliana con Fiorenzuola.