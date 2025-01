Basket serie B nazionale. Terzo successo di fila per Chiusi. Grande prova contro il Ravenna

CHIUSI 91 RAVENNA 79

CHIUSI: Baldi, Longetti Sim., Criconia 18, Ceparano 11, Renzi 14, Longetti Sam., Fall 6, Chapelli 8, Ius 1, Gravaghi 10, Raffaelli 9, Rasio 14. All. Zanco

RAVENNA: Brigato 7, Ferrari 6, Allegri, Munari 5, Crespi 6, Casoni 6, De Gregori 1, Tyrtyshnyk 21, Dron 20, Gay 7. All. Gabrielli

Arbitri: Bernassola, Tommasi

Parziali: 21-19, 36-44, 62-63

RAVENNA – Con uno strepitoso secondo tempo San Giobbe Chiusi sconfigge Ravenna, centrando la terza vittoria consecutiva e infliggendo agli ospiti il settimo ko di fila. Ottimo momento per i Bulls, che non perdono la calma nella prima fase del match, quando Ravenna controlla e arriva a collezionare anche nove lunghezze di vantaggio. Gran primo periodo di Rasio (10 punti, alla fine saranno 14), ottima performance di Criconia (18) ben coadiuvato dai soliti Renzi, Ceparano e Gravaghi. Con cinque giocatori in doppia cifra e un ottimo 12/26 da tre punti non è un problema andare a segno. Nella prima parte meglio Ravenna, grazie a Dron e a Tyrtyshnyk, che ha offerto una prova da 21 punti. Primo periodo punto a punto, Bulls avanti ma Ravenna presente. Partita ruvida, clima acceso falli da una parte e dall’altra e problemi per Criconia e Gravaghi. Non riesce a scostarsi San Giobbe che chiude il temprino avanti 21-19. Al rientro i Bulls che non trovano la continuità dei primi minuti e cedono il controllo del tabellone. All’intervallo è meno otto per i biancorossi. Ravenna va a ridosso della doppia cifra, toccando il +9 quando il tabellone scrive 57-48. I Bulls non riescono a tamponare, ma la scintilla arriva nella parte finale del tempino: Fall con carattere e rimbalzi, Criconia con talento e triple (sbaglierà solo l’ultimo tentativo dalla lunga distanza dopo averne infilati quattro). San Giobbe recupera, Ravenna si affida ai liberi ma il punteggio è 62-63. Quarto periodo e striscia positiva che continua per i biancorossi, padroni della situazione. Dai 36 punti del primo tempo, i Bulls ne mettono 55 nella ripresa e vincono la sfida.