Basket serie B Nazionale. Umana San Giobbe Chiusi, coach Zanco:: "Rimbocchiamoci le maniche. Abbiamo di fronte partite fondamentali»

La sconfitta di dieci punti (80-70) sul parquet della Virtus Roma è stata così commentata da coach Zanco (foto): "La Virtus ha vinto meritatamente perché alla fine ha fatto valere la sua stazza, il suo vantaggio fisico specialmente in area, non solo per i canestri di Radunic ma soprattutto per i rimbalzi d’attacco e le seconde opportunità che hanno avuto nei quaranta minuti – ha detto –. Se vuoi venire a vincere in un campo come questo bisogna sbagliare poco, noi abbiamo impattato a livello fisico il match ma abbiamo perso qualche pallone di troppo. Siamo stati poco attenti in alcune situazioni che pure avevamo preparato. Abbiamo usato nel terzo quarto la zona per provare a sparigliare le carte, in parte ha anche funzionato, però un paio di possessi di Roma in cui ci hanno rimandato a dieci punti di distanza, non siamo mai tornati a uno-due possessi di distacco".

L’atteggiamento della squadra comunque è stato soddisfacente, nel finale si poteva anche pensare di riaprire il match: "L’atteggiamento è da salvare – ha confermato Zanco –, la squadra ha messo in campo fisicità, agonismo, la panchina è stata viva, abbiamo provato a fare quello che potevamo. Abbiamo commesso tanti piccoli errori che contro squadre del genere li paghi, davanti a tremila persone non è facile riuscire a recuperare quindici punti. Il problema è che non dovevamo finire così sotto nel punteggio ma rimanere attaccati al match". Domenica prossima si torna in casa, all’Estra Forum arriva Latina: "Rimbocchiamoci le maniche – ha concluso l’allenatore biancorosso –, dobbiamo pensare che ci sono delle cose da migliorare. Da adesso fino a dopo le vacanze di Natale arrivano cinque partite che sono fondamentali".