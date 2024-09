Basket Serie B. OraSì, ecco Munari: "Aiuterò da subentrato»

Giovane ma ambizioso, riserva ma con la determinazione di essere utile quando serve. Michele Munari, classe 2005 e proveniente da Forlì, è uno dei rinforzi dell’OraSì per la stagione 2024/25. "Ci sono i presupposti per una buona annata", esordisce il playmaker nella presentazione avvenuta ieri mattina al ristorante ’Al 45’ di Ravenna. "Abbiamo disputato una buona preseason, in particolare ottima l’amichevole contro Mestre, anche se non sono soddisfatto del mio precampionato. Posso migliorare, e prendo spunto dai miei compagni, come Gabriel Dron e Flavio Gay. Sono una riserva ma voglio essere d’aiuto per la squadra da subentrato".

Domenica ci sarà la prima partita del campionato, in cui i ragazzi di Gabrielli saranno impegnati all’esordio contro il Tecnoswitch Ruvo di Puglia. "Il nostro girone è impegnativo – prosegue Munari –, ma le lunghe trasferte non sono un problema, anzi, possono essere uno stimolo perché ci permettono di stare più tempo insieme e fare gruppo".

Per affrontare un girone così impegnativo, è importante approcciare le partite nella maniera corretta. "Dobbiamo dettare il ritmo e giocare senza paura. Se subiamo il gioco avversario sarà dura". Munari rassicura poi sulle sue condizioni fisiche dopo il problema della preseason. "La spalla ora sta bene. Ho scelto il 12 come numero di maglia perché l’avevo nelle giovanili, ma non è stata una scelta scaramantica".

Durante la conferenza ha parlato anche il direttore generale Lorenzo Nicoletti: "Il bilancio della preseason è positivo, sia dal punto di vista tecnico che di costruzione del gruppo. I ragazzi sono uniti, abbiamo disputato ottime amichevoli contro squadre importanti. Siamo pronti per il campionato".

L’OraSì prepara la trasferta contro il Tecnoswitch Ruvo di Puglia senza però dimenticare quanto accaduto settimana scorsa. "Siamo vicini alle persone che hanno avuto danni a causa dell’alluvione. Facciamo diverse iniziative per aiutarle, anche i tifosi hanno organizzato una raccolta fondi".

Jacopo Ceroni