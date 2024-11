Basket serie B - Palla a due alle 20.30. I Blacks vogliono arrivare in vetta. Garelli: "Ma di Crema non mi fido»

Attenzione alle trappole. I Blacks riceveranno alle 20.30 la Logiman Crema, nella classica partita da non sottovalutare per non lasciare per strada punti preziosi, che potrebbero addirittura valere l’aggancio alla vetta della classifica. Crema si presenta con una sola vittoria conquistata, arrivata sabato 28 settembre all’esordio in campionato contro Mestre, e con una nuova guida tecnica, il pesarese Giancarlo Sacco che debutterà in panchina proprio questa sera, tecnico dalla lunga esperienza e abile a raddrizzare le stagioni delle squadre subentrando a campionato in corso. Oltre alla striscia di sette sconfitte consecutive, Crema dovrà fare a meno di Wiltshire, infortunatosi ad un piede, uno dei giocatori più esperti, nonostante sia del 2001, di un gruppo giovane che ha patito la poca esperienza in avvio di campionato. I Blacks partono favoriti, ma dovranno fare molta attenzione. perché quando una squadra cambia allenatore ‘si trasforma’ e dunque la Logiman potrebbe proprio oggi giocare la migliore partita della stagione. Fondamentale sarà dunque l’aspetto mentale con cui i Raggisolaris affronteranno il match. "Non mi fido di Crema conoscendo il valore dei suoi giocatori e non mi fido ancora di più adesso che avrà Sacco come allenatore – spiega coach Luigi Garelli – bravissimo a motivare le squadre quando entra a stagione in corso. Ci aspetta una partita insidiosa e ricca di incognite, perché la prima gara di un nuovo allenatore porta sempre una scossa dal lato emotivo e una reazione dei giocatori. Tatticamente ci saranno poche novità, ma ci sarà la voglia di riscatto del gruppo e non dovremo mai abbassare la concentrazione. Affrontiamo una squadra che sarà quindi motivata e dovremo recuperare le tante energie fisiche e mentali che abbiamo speso contro Agrigento". Crema ha comunque un roster interessante dove spicca lo sloveno Zupan, ottimo tiratore. "Hanno puntato su un gruppo di giovani che hanno compiuto un percorso importante in serie B, affiancandoli a giocatori esperti come Murri, che nonostante sia del 2000 ha campionati sulle spalle anche di A2, Bocconcelli e Zupan. Tra i giovani ci sono Valesin, un 2006 che conosce bene la B, e Pirani poi ci sono elementi come Wiltshire e Fazioli che portano qualità. Inoltre Morena, Dell’Anna e Tarallo sono cambi importanti che allungano a nove le rotazioni di Crema".

l.d.f.