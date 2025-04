Unahotels: Filippo Carboni nuovo tesserato per la Pallacanestro Reggiana

La Unahotels ha operato un nuovo tesseramento per compensare, a livello regolamentare, la cessione in prestito a Rieti di Filippo Gallo. Nel novero dei professionisti della Pallacanestro Reggiana fa il suo ingresso Filippo Carboni, valido atleta della formazione Under 19 biancorossa. Carboni, classe 2007, playmaker di 1 metro e 80 centimetri è il figlio della presidente del sodalizio di via Martiri della Bettola: Veronica Bartoli.

Nel roster della squadra giovanile, il 17enne ha sfornato alcune buone prestazioni ed è salito agli onori dei social, in virtù di un video che immortala un suo rocambolesco canestro segnato da oltre 25 metri di distanza. Difficilmente tuttavia, almeno quest’anno, il giovane andrà a roster in Serie A. Più verosimile che oltre a Tommaso Bonaretti, in panchina ieri a Scafati, conosciuto già da Priftis in ragione delle presenze dello scorso campionato (dove realizzò anche un punto) saranno i neoitaliani di passaporto Imran Suljanovic e Mame Saba Deme ad andare a referto da qui a fine stagione. A oggi il tesseramento di Carboni soddisfa la necessità normativa di avere 6 italiani sotto contratto professionistico; in futuro si vedrà. In casa Pallacanestro Reggiana una operazione simile era stata fatta nel 2022, quando fu messo sotto contratto Alessandro Vecchi, figlio dell’allora sindaco di Reggio, Luca.

Gabriele Gallo