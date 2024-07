Basket serie B, primi colpi per il club di Maiarelli. Ferrara rinnova Davide Marchini. In arrivo Solaroli, ala ex Omegna

Giornata di annunci, quella di ieri, in casa Ferrara Basket 2018, sia sul fronte societario che su quello dell’organico. Due notizie che avevamo dato già da tempo, ma che ieri sono divenute ufficiali: partiamo dal campo, dove il primo tassello del nuovo roster biancazzurro sarà quello di Davide Marchini, che resterà a Ferrara per il secondo anno di fila dopo il convincente finale della scorsa stagione. Il play/guardia classe 1995 ha accettato di ridursi una parte dell’ingaggio pur di rimanere all’ombra del Castello Estense, e sarà ancora agli ordini di coach Benedetto: "Appena la società mi ha chiamato non ho esitato un attimo - le sue prime parole –, rimango a Ferrara con l’obiettivo di finire il lavoro che si è interrotto in gara 3 di semifinale playoff a Fidenza. Diversi sono i fattori che mi hanno spinto a restare: dall’ambizione della piazza alla permanenza dell’allenatore".

Nei prossimi giorni, alla conferma di Marchini si aggiungeranno quelle di Ballabio e Yarbanga, mentre per Drigo si continua a trattare in attesa di un accordo definitivo. In entrata si registrano passi in avanti per l’ala classe 2002 Manuele Solaroli, che al momento sembra essere il più vicino a vestire la maglia biancazzurra.

Esterno reduce dai 7.8 punti e 5.4 rimbalzi con la canotta di Omegna in B1, piace molto all’entourage di Ferrara che spinge per chiuedere la trattativa.

Gli altri profili graditi sono quelli di Turini, Casagrande e Martini, mentre sugli esterni piacciono sempre Laganà e Diomede. Ieri la società ha infine ufficializzato l’uscita di scena dell’ormai ex vicepresidente Cattani dal Cda biancazzurro: sono arrivati i ringraziamenti di tutti, dal massimo dirigente Maiarelli ai consiglieri Piazzi e Maragno. Poche, quasi nulle, le chance di ripescaggio: in B Nazionale dovrebbe proseguire l’attività Chieti, mentre Brianza sposterà l’attività a Treviglio, motivo per cui Ferrara quasi certamente sarà al via del prossimo campionato di B Interregionale.

j.c.