Basket Serie B. Rimadesio, avanti così: la luce dopo tre mesi

Segnali di vita importanti dalla Rimadesio che sbriga agevolmente la pratica Salerno (campani sotto anche di oltre 20 lunghezze nel terzo periodo, 93-78 il punteggio finale) al cospetto di quella che, finisse oggi la stagione regolare, sarebbe l’avversaria dei bluarancio nel primo turno dei playout. Contro la Virtus Arechi è anche una vittoria che interrompe una sorta di sortilegio casalingo; al PalaFitLine la vittoria mancava da gennaio. Le cose sono andate un poco meglio in trasferta ma non abbastanza per evitare gli spareggi. Che inizieranno a maggio, all’appello mancano ancora un paio di turni da affrontare al meglio come si augura coach Gallazzi. "Ci tenevamo soprattutto a fare una partita con un buon atteggiamento davanti ai nostri tifosi dopo un lungo periodo senza vittorie. Le ultime prestazioni a Desio non erano state all’altezza, sabato invece sì per l’approccio, per come abbiamo distribuito i punti, gestito i possessi e mosso il pallone e per come, nei momenti di difficoltà, abbiamo trovato un buon tiro aperto. Cose sulle quali dobbiamo insistere e lavorare in vista delle prossime decisive sfide per mantenere la categoria". Gallazzi prosegue. "Bravi anche in difesa, a parte qualche piccola sbavatura. Abbiamo dovuto far fronte a problemi di falli con quintetti particolari contro una squadra che poteva schierare quintetti fisici col rischio di andare in difficoltà. Abbiamo gestito mentalmente tutto bene, partita in generale positiva".

Ro.San.