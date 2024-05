Serie B OraSì e Blacks, parte il toto-allenatore

A neanche una settimana dalla fine della stagione, la dirigenza dei Blacks ha già iniziato a lavorare in vista della prossima annata che si preannuncia ancora più competitiva e ricca di insidie dell’attuale. La riduzione del numero delle squadre dell’A2 da 24 a 20 farà scendere di categoria molti giocatori di qualità e di conseguenza si alzerà il livello della serie B Nazionale. Senza dimenticare poi che la stagione regolare sarà massacrante: le 42 partecipanti verranno divise in due gironi da 21 (Nord e Sud) e dunque ci saranno 40 partite di regular season a cui si aggiungeranno i play-in, i playoff e i playout.

Al momento le certezze in casa faentina sono Poletti e Tomasini, unici con il contratto in essere anche per la prossima stagione, mentre con altri giocatori la dirigenza si incontrerà per deciderne il futuro. La grande attesa riguarda ovviamente il ritorno di Tomasini, al lavoro per ritrovare la migliore condizione fisica dopo l’operazione alla cartilagine del ginocchio destro a cui si è sottoposto a febbraio. Proprio la sua stagione travagliata nella quale è sceso in campo soltanto 13 volte tra campionato e Supercoppa, è uno dei grandi rimpianti dei tifosi, vista l’importante che aveva nello scacchiere tattico nei piani estivi della società. Da decidere ci sarà poi se continuare con Garelli, che ha fatto un ottimo lavoro da quando è ritornato sulla panchina il 24 marzo, vincendo 6 delle 10 gare disputate e portando i Blacks ai playoff. In attesa di conoscere le prime novità sulla nuova stagione, l’attenzione è posta sull’Under 19 Gold e sulla Divisione Regionale 1, entrambe allenate da Matteo Pio e da Iacopo Monteventi, dove militano Bendandi, Belmonte, Naccari, Ballarin, Lanza, Santandrea e Ndiaye, giovani nel roster dei Blacks. Domani alle 20 al PalaCattani, giocheranno la gara di ritorno contro la Cestistica Argenta della finale regionale Under 19 Gold dove in palio ci sarà il titolo. Per vincere dovranno ribaltare il -10 dell’andata. Nel week end dell’1/2 giugno disputeranno sempre con questa squadra la fase Interzona che potrebbe regalare l’accesso alle finali nazionali di categoria: mai nessuna società maschile faentina aveva raggiunto questo risultato.

Sabato invece con la Divisione Regionale 1 scenderanno in campo a Castel San Pietro in una sorta di spareggio: vincendo sarebbero salvi, altrimenti dovranno disputare i playout. Intanto arrivano rumors riguardanti Lotesoriere, sulla panchina faentina da novembre a marzo. Si parla di un suo ritorno nello staff tecnico di Antimo Martino all’Unieuro Forlì, con Andrea Fabrizi, attuale vice del coach molisano, che in accordo con il club forlivese, proverà la sua esperienza da capo allenatore all’OraSì Ravenna. L’allenatore umbro è uno dei nomi affiancati al club giallorosso insieme a quello di Gabriele Ceccarelli e di Augusto Conti, entrambi piste poco percorribili. Al momento si tratta soltanto di voci: l’unica certezza è che Bernardi non sarà più sulla panchina ravennate.

Luca Del Favero