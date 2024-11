Basket serie B: turno infrasettimanale domani sera. Adamant a San Bonifacio per allungare la serie

È già giorno di vigilia per l’Adamant, che dopo il successo ‘toccasana’ di Monfalcone tornerà in campo domani sera a San Bonifacio (ore 21), per il secondo turno infrasettimanale della stagione. Di tempo per preparare la partita non ce n’è molto, l’importante sarà l’aspetto mentale, perché Ferrara non dovrà sottovalutare l’impegno e cavalcare l’onda del positivo finale di Monfalcone, dove ha ritrovato l’intensità difensiva dei giorni migliori e una buona efficacia offensiva soprattutto in un paio di giocatori, Marchini e Turini su tutti. Quella di domani ha tutti i crismi per essere una partita trappola, di fronte a un avversario sicuramente inferiore sul piano tecnico ma comunque in fiducia, reduce dal netto successo contro Trieste e a quota 8 punti in classifica.

Ferrara ha dalla sua l’opportunità di allungare il filotto positivo, sfruttando un calendario sulla carta non troppo complicato, con due incroci interni consecutivi e la spinta del pubblico della Bondi Arena. Focus però su una partita alla volta, per dar seguito ad un percorso di crescita che è ripartito da un paio di gare a questa parte, e in quest’ottica l’innesto di Chessari ha certamente dato una mano a ridare un po’ di ordine in cabina di regia in attesa del rientro di Ballabio. A proposito, il play biancazzurro è clinicamente guarito, ma lo staff medico dell’Adamant ci vuole andare coi piedi di piombo, per evitare rischi inutili che in questo periodo non ha senso correre: anche ieri "Balla" ha svolto lavoro individuale, e l’obiettivo è farlo tornare in gruppo gradualmente, conoscendo anche la tipologia del giocatore che difficilmente tende a risparmiarsi in campo. Per questo, resta ancora un punto interrogativo sul suo rientro: difficile il 1° dicembre contro Gorizia, a questo punto più probabile l’8 a Valsugana. Si valuterà comunque giorno per giorno, anche in base alle risposte e alle sensazioni del ragazzo. Nel frattempo, mirino puntato sulla sfida di domani sera: tempo per respirare non ce n’è, Ferrara cerca un altro successo per allungare a tre la striscia positiva.

Jacopo Cavallini