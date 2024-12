Basket serie B/F. Aymarà group. Pesante sconfitta in trasferta

CMB VALDARNO

51

COSTONE

40

CMB VALDARNO: Peri, Sautariello 9, Morello 3, Cecchi 4, Mandroni 4, Billi, Trucioni 6, Ponzecchi 17, Garatti ne, Franchini 4. Coach: Viticchi.

COSTONE: Casini ne, Posta 4, Becatti 4, Pastorelli 4, Centini ne, Sposato 2, Pierucci 2, Bonaccini 13, Nanni 6, Sabia 5, Parodi. Coach: Fattorini.

Arbitri: Putaggio, Fabbri.

Parziali: 10-12, 11-10, 22-7, 8-11.

VALDARNO – Pesante sconfitta dell’Aymarà group: le ragazze di coach David Fattorini sono state battute a San Giovanni dal CMB Valdarno per 51-40 al termine di un match da dimenticare e mettersi quanto prima alle spalle per le senesi. Infatti, prima di affrontare il Costone, le sangiovannesi erano ancora a quota 0 punti in classifica, ottenendo così contro l’Aymarà la prima vittoria dell’intera stagione. La partita si è decisa nel terzo quarto quando le padrone di casa hanno rifilato al Costone un parziale complessivo di 22-7 che ha indirizzato l’incontro. Un vero peccato per le senesi che non sono riuscite a dare continuità dopo la vittoria con Prato, vedendosi fermate alla vigilia di un altro scontro salvezza di capitale importanza. Il 2024 per il Costone si conclude infatti con il match interno contro Terni, che, come l’Aymarà group, ha 6 punti in classica. Ternane reduci da una pesante sconfitta nel derby interno contro Perugia per 67-48. Per il Costone si tratta di un’occasione di riscatto e di un match da non fallire. Il girone di andata infatti si conclude con un calendario a dir poco proibitivo e con le sfide a Perugia (24 punti) e Nico Basket di Ponte Buggianese (22, ma solo perché in questa giornata riposava), le due "prime della classe". Considerando che il Costone osserverà nuovamente il turno di riposo alla prima giornata di ritorno, quella con Terni è una partita dove centrare il risultato avrà un’importanza massimale nella corsa salvezza.

AF