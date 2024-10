Basket serie C. Angels in cerca del poker di vittorie. Titans in viaggio attesi a Falconara

La Dulca Santarcangelo è alla ricerca del poker in questo turno del girone M di Serie C. La formazione allenata da Serra torna stasera al PalaSgr per l’appuntamento col Pisaurum (ore 21, arbitri Di Lello di Chiaravalle e Sisi di Porto San Giorgio) e vuole la quarta vittoria in altrettanti incontri. Dall’altra parte un Pisaurum da una vittoria e due ko che però ha nel roster alcuni elementi da tenere particolarmente in considerazione, ad esempio il bomber Maggiotto, uno che quanto a talento e punti nelle mani ha pochi rivali in Serie C. Per lui 32 punti nell’ultima vittoria ai danni di Porto Sant’Elpidio e anche un rendimento da vera stella negli anni passati a Montemarciano.

Sono attesi a un impegno in trasferta, invece, i Titans. La squadra di Daniele Valentini viaggia oggi verso Falconara Marittima dove alle 21.30 (arbitri De Carolis di Fermo e Avaltroni di Fano) affronterà una formazione con all’attivo una sola vittoria, una sconfitta e una partita rinviata, quella dello scorso weekend a Castel Guelfo.

Occhio ai marchigiani, pericolosi con Chiorri e Caggiula e con due settimane di preparazione senza impegni agonistici nel mezzo. In questa quarta giornata si giocano anche Porto Sant’Elpidio – Montegranaro, Osimo – Urbania, Ancona – Jesi, Forlimpopoli – Fossombrone, Real Pesaro – Guelfo.

La classifica: Santarcangelo, Forlimpopoli, Fossombrone e Urbania 6; Jesi 4; San Marino, Falconara, Pisaurum, Montegranaro, Osimo e Real Pesaro 2; Guelfo, Porto Sant’Elpidio e Ancona 0.