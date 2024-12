Basket serie C: appuntamento alle 18,30 al PalaMarchetti. Al Guelfo serve l’impresa per superare il Fossombrone

Alle 18.30 il Guelfo Basket riceverà al PalaMarchetti il Fossombrone, la gara è valida per il 12° turno di andata del campionato di serie C conference Marche. Una gara bella impegnativa per i ragazzi di Claudio Agresti, i marchigiani si presentano in viale 2 Giugno con il quarto posto in graduatoria e un bilancio di 8 vinte e 3 perse, i gialloblù fin qui invece solo quattro volte sono riusciti a battere gli avversari. Santini e compagni arrivano dalla larga vittoria casalinga con Osimo, oggi l’ostacolo sarà più alto ma non mancano le possibilità di aggiungere altri due punti all’attuale bottino.

Le gare (12a andata): Taurus Jesi-Angels Santarcangelo, San Marino-Robur Osimo, Pisaurum Pesaro-Rea Magnifico Pesaro, Urbania-Baskers Forlimpopoli, Porto Sant’Elpidio-Stamura Ancona, Sutor Montegranaro-Robur Falconara.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 22; Angels Santarcangelo e Urbania 20; Fossombrone 16; Porto Sant’Elpidio 14; San Marino 10; Guelfo Basket, Sutor Montegranaro, Falconara, Pisaurum Pesaro e Taurus Jesi 8; Real Magnifico Pesaro e Robur Osimo 4; Stamura Ancona 0.