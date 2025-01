Basket serie C:. Argenta cede solo nel finale

La SimaBio esce sconfitta dalla trasferta con Molinella, avversario top del girone, 61-52. Dopo pochi minuti Ortasi si trova a far i conti coi problemi di falli di Boggian, costringendolo a rotazioni poco canoniche dei lunghi (i tanti minuti in campo dei lunghi saranno un fattore nel finale di partita). Dalla panchina sale Farina, che subito si fa notare andando a rubare palloni a Tognon e subendo falli, convertiti con precisione in lunetta. A cavallo della 2° frazione Farina segna dal tiro libero, portando Argenta al massimo vantaggio (+7) che verrà mantenuto fino al termine del 2° quarto. Nel finale di tempo, Seravalli, fino a quel momento limitato dalla difesa di squadra argentana, trova lo spazio per infilare una difficilissima tripla che riporta a contatto la Molix, al riposo sul 32-33.

Al rientro in campo il copione rimane lo stesso, la contesa diventa estremamente equilibrata, e il 44-41 al 30’ ne è testimone. Molinella prova a rompere l’inerzia del match, ma l’equilibrio regge per 36 minuti (53-52), poi Seravalli sale in cattedra e il finale è tutto molinellese.