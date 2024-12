Basket serie C. Argenta riceve Castelnovo Monti. Gara chiave a Consandolo

Appuntamento oggi alle 19 a Consandolo per la Cestistica Argenta, che in serie C riceve Castelnovo Monti. Queste le dichiarazioni prepartita di coach Ortasi: "In settimana abbiamo cercato di lavorare sul nostro gioco offensivo per una migliore circolazione di palla e per resistere meglio alla fisicità di molte squadre in questa categoria. Ci aspetta infatti un’altra squadra di grande impatto fisico e dovremo sopperire ai chili e all’esperienza con il cuore e lo spirito di squadra. Sarà sicuramente determinante la spinta che riceveremo dal nostro pubblico".