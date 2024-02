Basket Serie C. Baskérs a caccia del pass per i playoff

Dopo il turno di riposo e 5 vittorie consecutive, a tre giornate dal termine i Baskérs Forlimpopoli tornano in campo alle 20 sul parquet del Cmo Ozzano, per blindare il terzo posto che vale i playoff (in caso di successo, occorre un ko di Molinella a Santarcangelo). Non sarà facile, contro un coach di alto livello come Paolo Moretti e due veterani come Simone Bonfiglio e l’ex FulgorLibertas Francesco Guarino. Più un gruppo di giovani di grandi potenzialità: i lunghi Odah e Kissima (quasi 15 di media) e l’esterno georgiano Gogishvili.