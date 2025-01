Basket serie C. Bnv Juve, serve subito una svolta. Con Firenze è un’occasione

La BNV Juve Pontedera è pronta a tornare in campo domani sera alle ore 18.30 sul parquet di casa per affrontare il Pino Dragons Firenze, in una partita che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione biancoblù. La squadra arriva da un periodo difficile con cinque sconfitte consecutive che hanno reso la classifica sempre più pericolosa. L’ultima battuta d’arresto contro il Sancat Firenze, oltre a ribaltare la differenza canestri dell’andata ha messo in evidenza tutte le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità, penalizzata anche dall’assenza di Regoli, ancora fermo per infortunio.

Il match contro il Pino Dragons non si preannuncia semplice, difatti nonostante due sconfitte di fila i fiorentini restano una delle squadre più attrezzate del campionato, capaci di imporre un ritmo alto e una grande intensità. Pontedera dunque non può più permettersi di guardare agli avversari ma deve concentrarsi su se stessa, ritrovando compattezza e l’identità di squadra che sembrano essersi perse nelle ultime settimane. Il sostegno del pubblico di casa sarà fondamentale per spingere Pontedera nei momenti difficili, dando quella carica necessaria per affrontare un avversario forte e pericoloso.

I ragazzi dovranno scendere in campo con cuore, coraggio e intensità, decisi a invertire la rotta e a dare un segnale forte al proprio campionato ancora tutto da giocare.

Andrea Martina Torre