Basket Serie C. Costone da ’stella’. Contro Sansepolcro mille motivazioni

Costone alla ricerca della decima perla consecutiva e dell’unica rivincita sin qui possibile. Nell’ultimo incontro dell’anno solare 2023, la squadra di Maurizio Tozzi ospita Sansepolcro, unico team riuscito a battere i gialloverdi in stagione (lo scorso 15 ottobre, sembra passata un’eternità). Si gioca la PalaOrlandi, palla a due alle ore 21, Salvo e Barone gli arbitri dell’incontro. "È un incrocio stimolante per tanti motivi". Così Riccardo Riccardini, vicecoach del Costone in sede di presentazione del match. "Vogliamo chiudere in bellezza il 2023 davanti al nostro pubblico che speriamo sia numeroso – ha detto ancora Riccardini -. Sansepolcro, che ultimamente si è anche rinforzata, ha una rosa di assoluta qualità a cui piace sfruttare la grande esperienza delle proprie punte di diamante. Sono, con tutto merito, una di quelle squadre in lotta per le prime posizioni in classifica. Inoltre, sappiamo perfettamente che c’è la possibilità di ritrovarsi insieme nella seconda fase. In questa eventualità, i punti che la partita mette in palio sono ancora più importanti". Parole chiare che testimoniano come il Costone voglia rimettere a posto le cose dopo il ko dell’andata. Da valutare Zeneli e Banchi, usciti anzitempo per infortunio dal precedente incontro a Monsummano. "Siamo contenti per il periodo che stiamo vivendo – ha detto ancora Riccardini – ma sappiamo che i nostri avversari rappresentano un ostacolo importante nel nostro cammino. Il tempo per preparare l’incontro è stato molto poco ma dobbiamo affrontare il match con fiducia e consapevoli dei nostri punti di forza". Nel frattempo la società ha annunciato alcuni avvicendamenti di calendario, visto che Bruno Ondo Mengue è stato convocato dalla nazionale della Guinea Equatoriale nel concentramento (in programma a inizio anno nuovo) valido a stabilire chi parteciperà alle qualificazioni ad Afrobasket 2025.

