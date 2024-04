Basket serie C. Costone Successo in trasferta contro Agliana e qualificazione ai playoff

AGLIANA

55

COSTONE

80

AGLIANA: Mucci, Lo Bello, Zita 14, Rossi 5, Andrei 10, Bibaj, Nieri 13, Bonistalli 2, Bardazzi, Nesi 6, Bacci 5, Baroncelli. Coach: Gambassi.

COSTONE: Brocco ne, Banchero 9, Tognazzi ne, Ceccarelli ne, Radchenko 6, Terrosi 3, Banchi 6, Zeneli 14, Piattelli ne, Ondo Mengue 14, Bruttini 13, Nasello 15. Coach: Tozzi.

Arbitri: Deliallisi, Barbanti.

Parziali: 8-20, 19-40, 42-63.

AGLIANA – Missione compiuta. Il Costone vince anche ad Agliana, chiude la serie sul 3-0 e si qualifica alla finale playoff. Dominato dal primo all’ultimo minuto il match del PalaCapitini, a dimostrazione non solo di tutta la differenza che ci poteva essere a livello tecnico tra le due squadre, ma anche sul piano delle motivazioni. Avvio sprint del Costone che piazzava un 7-0 di parziale iniziale mettendo subito le cose in chiaro. I padroni di casa muovevano il punteggio a metà primo quarto con due liberi di Rossi e un piazzato di Zita. Era un fuoco di paglia perché poi il Costone piazzava un altro super break da 13-0 che creava già separazione nel punteggio al termine della prima frazione di gioco, chiusa sul +12. L’inerzia non cambiava nemmeno nel secondo periodo: Agliana ci provava ma in attacco andava a sbattere sulla difesa di un Costone più lucido e preciso. Anche in attacco, dove il vantaggio gialloverde non scendeva mai sotto la doppia cifra. Anzi a meno di 100“ dall’intervallo lungo arriva il +21 con un tap-in di Radchenko: era così di 40-19 per il Vismederi il punteggio di metà di gara. L’incontro di fatto era già chiuso e la differenza di punteggio non era altro che il prologo a un secondo tempo di totale amministrazione per il Costone: 80-55 il punteggio conclusivo. Un’altra sublime prova dei gialloverdi che mai nella serie hanno fatto raggiungere i 60 punti a Agliana.

AF