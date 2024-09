Basket Serie C e DR1. I Canarins di Agrate convincono. Il Memorial Magenga è cosa loro

I Canarins sono profeti in patria nel quadrangolare di casa giunto alla sua 12esima edizione e dedicato alla memoria dell’indimenticato coach Marco Magenga. È l’unico squillo brianzolo nel tris di tornei organizzati in provincia validi come prove generali dei campionati di Divisione Regionale 1 che partiranno nel weekend in arrivo. Per la C Unica invece occorrerà attendere ancora una settimana. La squadra di Agrate si impone piuttosto agilmente mostrando già buoni spunti e un ottimale stato di forma rifilando un “ventello“ (102-83) al Basket Villasanta che nella semifinale aveva avuto ragione in volata 69-63 dell’Asa Pallacanestro Cinisello. Per i gialloblù invece vittoria non semplice 77-71 sull’Ardor Bollate poi piazzatasi al terzo posto. Poker di squadre di Serie C invece alla 17esima edizione del Trofeo Marco Rapetti a Busnago dedicata al fondatore della Fortitudo che guidata da Alessio Ascenzo vince la semifinale 74-63 contro una Osal Novate molto imprecisa dalla lunetta nel secondo tempo. Nell’altra semifinale si impone all’ultimo tiro la Pallacanestro Cerro Maggiore contro Bottanuco 82-80. C’è poca storia nella finalissima con i padroni di casa di Busnago che nulla possono contro Cerro, vincitore 70-58. Il 3° trofeo Città di Binzago prende invece la via a nord di Erba, dove Le Bocce in una intensissima finale si porta a casa la coppa più grande battendo la Polisportiva Varedo 66-65 dopo un tempo supplementare. Per i padroni di casa della Pob solo un terzo posto in virtù del ko in semifinale proprio contro Le Bocce 66-60, seguito dalla vittoria nella “finalina“ contro Rovello Porro. Nessuna amichevole per la Galvi Lissone che ha sfruttato il weekend per un mini-ritiro in altura a Bormio di un paio di giorni. Altrettanti allenamenti agli ordini di coach Galli, con lo scopo anche di “fare gruppo“ in vista dell’impegnativa stagione.

Ro.San.