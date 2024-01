Basket serie C femminile: dopo la sconfitta con Gualdo. L’Olimpia è arrabbiata. Lanciano da battere

L’Olimpia ospita domani l’Azzurra Lanciano alle 18 alla Palestra Celletta, nella gara valevole per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C femminile di basket. L’obiettivo è cancellare la sconfitta con il Salus Basket Gualdo, gara in cui le pesaresi si sono presentate a ranghi ridotti a causa di infortuni e assenze, pur lottando fino all’ultimo contro un’ottima squadra come Gualdo. La partita è stata in perfetto equilibrio per i primi due quarti (26-26 all’intervallo) ma la vera scossa che indirizza il match è arrivata nel 3° quarto dove la squadra si è sciolta in attacco cercando troppe volte soluzioni individuali e affrettate e in difesa non è riuscita a contenere l’attacco avversario, bravo a sfruttare i centimetri di Franciolini e che trova canestri facili con Matarazzi contro la zona non proprio perfetta delle pesaresi. Nell’ultimo periodo c’è stata una timida reazione delle pesaresi con Terenzi e Canossini. Il momento decisivo è stato sul -7 a 4’ dalla fine quando un eventuale gioco da 3 punti di Terenzi si è tramutato in un solo tiro libero, mentre le Gualdesi, nell’azione successiva sono riuscite a loro volta a realizzare un gioco da 3 punti dando la spallata decisiva al match. Gara chiusa sul 65-51 con un distacco che non è del tutto veritiero.

Queste Le parole del coach Marco Giovanelli: "Nella prima parte della partita abbiamo giocato discretamente sia in attacco che in difesa, mentre nel secondo tempo, quando hanno cominciato a mancare le energie, non siamo state brave a rallentare il ritmo e a giocare insieme. Sicuramente tornare a giocare dopo molto tempo e per di più in trasferta contro una squadra candidata alla promozione non ha aiutato. In settimana ci siamo allenate a ranghi ridotti fra infortuni e assenze dovute alle vacanze. Prendiamo comunque come buoni i primi due quarti e cerchiamo di ripartire da lì in vista del prossimo impegno".

b.t.