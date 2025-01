Basket Serie C femminile. Landini Lerici strapazza l’Ardita Juve Genova. Vittoria clamorosa con 50 punti di vantaggio

E’ la Gino Landini femminile a tenere alte le sorti della società lericina, mitigando con una netta vittoria l’amarezza per il ko 81-72 incassato a domicilio dal team maschile ad opera della 5 Pari Torino. Nel campionato di serie C femminile al PalaBiagini di Lerici, le biancorosse si impongono con roboante 94-44, sulla squadra B dell’Ardita Juve Genova. Un risultato eclatante con ben 50 punti di scarto, che la dice lunga sui valoro espressi in campo e la nettà superiorità delle lericine sul giovane team ospite. Per l’occasione coach Andrea Cabani ha schierato: Mangano 7, Gioan 10, Saloni 13, Queslati 14, Cacopardo 16, Demi R. 9, Conselmo 8, Castorina 9, Bagalà 2, Mondini 2, Drovandi 0, Bracco 4. Sempre in serie C femminile questa sera 19.50 al Palamariotti, la Cestistica Spezzina (in campo con la Under 19, che fa da ’serbatoio’ per la squadra di A2) recupera il match casalingo contro la Blue Sea Lavagna. Tornando ai campionati maschili, questi gli altri risultati in quella che, nel Girone A della Conference Nord Ovest della Serire C maschile, dove si disputava la prima giornata del girone di ritorno: Landini Lerici-Cinque Pari Torino 72-81, Abet Bra-Cus Torino 63-70, Campus Piemonte-Area Pro2020 Piossasco 98-89, Cus Genova-Amici San Mauro Torinese 80-69, My Basket Ge-D. Bosco Livorno 67-82, Pallacanestro Vado-Granda College Cuneo 62-45, Us Livorno-Amatori Savigliano 57-84. La classifica: Amatori Savigliano punti 26, Cus Torino e Campus Piemonte 24, Cus Genova 22, 5 Pari To 16, Area Pro Piossasco 14, Us Livorno e Don Bosco Livorno 12, Abet Bra e Pallacanestro Vado 10, Gino Landini Lerici 8, Granda College Cuneo, Amici San Mauro T., My Basket Ge 6.

In Divisione Regionale 1 ferma la Golfo dei Poeti a causa del rinvio del match contro la Next Step Rapallo. Questi invece i risultati nel weekend, nella prima giornata del girone di ritorno: Blue Sea Lavagna-Ardita Juve Genova 50-69, Cogoleto- Aurora Chiavari 73-94, Pegli-Bvc San Remo 65-61, Pgs Auxilium Geniva-Juvenilia Varazze 65-61, Tigullio S. Margherita Ligure-Novi Busalla 102-58. Classifica: Aurora Chiavari 22 punti, Tigullio Santa Margherita e Next Step Rapallo 18, Pegli, Pgs Auxilium Genova, Ardita Juve Genova 14, Juvenilia Varazze 12, Cogoleto e Golfo dei Poeti 10, Blue Sea Lavagna 6, Novi Busalla 4, Bvc San Remo 0.