Basket serie C: finisce 70-48 contro una delle favorite del girone. Sima Bio Argenta travolta da Medicina

La Sima Bio Argenta non riesce nell’impresa, già proibitiva alla vigilia, di sgambettare Medicina, una delle grandi favorite del girone, ed esce sconfitta nettamente (70-48) da uno scontro contro una delle avversarie top del torneo.

Argenta è brava a rimanere concentrata e fedele al piano partita per larghi tratti del primo tempo.

Con la difesa forte a tutto campo impedisce ai bolognesi di trovare il canestro con facilità, e dall’altra metà campo le triple di Alassio e Magnani le consentono di restare in scia, sotto 16-14 dopo i primi 10 minuti.

Nel 2° quarto la fisicità sale in maniera importante, e Sima Bio comincia a faticare in attacco. Le squadre rimangono appaiate fino a metà frazione (bomba di Manias per il 25-24), poi l’attacco giallonero cambia marcia, e rifila un parziale che lancia la fuga; in un amen SimaBio si trova sotto 42-27.

Argenta prova a scuotersi, ma Medicina, squadra costruita per vincere il campionato, continua il suo forcing, andando avanti fino al massimo vantaggio sul 58-34 che chiude il 3° quarto.

Nell’ultima frazione i bolognesi schierano la zona, che però viene attaccata con pazienza dagli argentani. Si vedono buone trame offensive, che permettono agli ospiti di non allargare ulteriormente il divario, e proiettarsi con un po’ più di fiducia verso le nuove sfide che li attenderanno nelle prossime settimane.