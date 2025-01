Basket Serie C. Folgore Fucecchio non dà continuità ai risultati. Esordio per il giovane Pupeschi

Si interrompe la striscia positiva di due vittorie di fila della Folgore Fucecchio Boldrini Selleria, che esce comunque a testa alta dal campo del quotato Union Prato. I lanieri non sbagliano praticamente niente e nei primi due quarti tentano più volte la fuga, soprattutto con tiri dalla lunga distanza. La Folgore, pur con un roster limitato a causa delle assenze, riesce comunque a rimanere caparbiamente agganciata nel punteggio: 29-21 al primo mini riposo e 50-44 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi ci pensa però l’ex Ghiarè a piazzare il break decisivo in favore dei pratesi, i quali toccano la doppia cifra di vantaggio sul 64-49, poi leggermente ridotto alla terza sirena (79-67). La stanchezza e la tensione con la coppia arbitrale si fanno sentire in casa Folgore, che perde ad inizio dell’ultima frazione Stefano Orsini per due falli tecnici per proteste. La squadra di coach Pistolesi è comunque brava e tenace nel non affondare, sebbene la partita prosegua con l’Union Prato in totale controllo. Infine, negli ultimi giri di lancetta nella Folgore c’è l’esordio, con tanto di canestro a referto, per il giovane del vivaio Pupeschi che addolcisce almeno in parte il suono della sirena finale (100-84).

Questo il tabellino biancoverde: Ferrati, Calugi 3, Galligani 12, Giachetti 6, Orsini Si. 16, Gazzarrini 10, Pupeschi 3; Orsini St. 9, Menichetti 23, Orsucci 2. Adesso c’è giusto il tempo per lasciarsi alle spalle le scorie di Prato, che domani sera alle 21 a San Vincenzo Gazzarrini e compagni saranno nuovamente in campo per il recupero della sfida sospesa lo scorso 14 dicembre. Come da decisione del giudice sportivo si ripartirà dall’inizio.

Si.Ci.