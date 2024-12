Basket Serie c. Folgore pronta per stasera. Scontro a San Vincenzo

Partita importante per la Folgore Fucecchio nella terzultima giornata di andata del campionato di Serie C Unica. Stasera alle 21 (arbitri Lodovichi di Impruneta e Fabbri di Campi Bisenzio), infatti, i biancoverdi saranno di scena al palasport di San Vincenzo contro la Garden Toscana Resort. Un vero e proprio scontro diretto visto che con i loro 8 punti in classifica i padroni di casa hanno solo 4 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di coach Pistolesi, reduci dalla sconfitta sul filo di lana di sabato scorso sul campo del Pino Firenze. Una chance da cogliere, quindi, per Gazzarrini e compagni per cercare di risalire la china e togliersi dalle posizioni più scomode della graduatoria. Sarà comunque un match complicato come testimonia il fatto che tra le mura amiche San Vincenzo ha finora perso soltanto due gare, di cui una di stretta misura contro l’attuale dominatrice del campionato Fides Montevarchi, capace di far sue tutte e dieci le partite disputate fin qui. Da parte di Simone Orsini e compagni servirà quindi una prova di grande concentrazione ed intensità difensiva.