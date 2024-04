Basket serie c. Galvi Lissone medita il sorpasso

Prima di ritorno dei playin e in campo tornano anche le squadre di fascia Gold che avevano osservato una pausa pasquale più lunga per allinearsi a Silver e Bronze. Tocca alla Galvi Lissone riprendere la corsa e lo farà da Gussago, ospite della seconda forza del gironcino, alle spalle dell’inarrivabile Curtatone, che dopo il passo falso iniziale proprio al PalaFarè ha sempre vinto. Domani alle 18.30 con una vittoria l’Apl supererebbe i bresciani in virtù del +13 dell’andata. Nella fascia Silver sempre domani alle 18.30 tra Settimo e Varedo c’è in palio il penultimo posto. Ma la prima a giocare oggi alle 21.30 è Villasanta che lotta per non retrocedere e ospita Viadana. Mentre domani alle 19 Busnago vuole difendere il primato nel girone Bronze a Manerbio.

Ro.San.