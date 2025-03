Basket serie C. Gli Angels hanno vita facile. Blitz dei titani a Porto Sant’Elpidio

Nuovo successo degli Angels, che hanno vita facile col fanalino di coda Ancona. La partita del PalaSgr finisce con un eloquente 94-62, con il primo tempo ancora non decisivo (47-36) e col terzo quarto invece che vede Santarcangelo dominare. Per la Dulca un significativo 26-4 in quei 10’, col parziale che al 30’ vede i giovanissimi ospiti affondare definitivamente (73-40). Da segnalare l’ottima prova di Niccolò Ronci. "Sono molto soddisfatto tanto della mia prestazione quanto dell’accoglienza dei miei compagni in squadra, grazie ai quali stasera ho messo a referto questi dodici punti – spiega il classe 2009 (nella foto) –. Con lo staff tecnico mi sono trovato subito a mio agio. All’inizio siamo stati un po’ carenti in difesa ma poi abbiamo trovato la quadra e abbiamo raggiunto la vittoria". Il tabellino: Goi 4, Giovannelli 12, Vandi 1, Ronci 12, Macaru 7, Benzi 5, Rossi 2, Bedetti 11, Mari 4, Frisoni 2, Lombardi 7, Saltykov 27. All.: Serra.

Bella vittoria anche per la Pallacanestro Titano, che espugna il campo di Porto Sant’Elpidio con autorità e rientra in zona playoff. Nelle Marche finisce 51-64 grazie alla difesa e alle buone prove in attacco di Fusco e Felici. Titans sempre avanti e gara mai in discussione nel finale. Il tabellino: Borello ne, Bomba 11, Cardinali, T. Botteghi 4, Macina 8, Fusco 18, M. Botteghi, Lorenzi 8, Felici 15, Fiorani ne. All.: Rossini.

La classifica: Forlimpopoli 44; Santarcangelo 40; Fossombrone 32; Urbania 30; Porto Sant’Elpidio e Pisaurum 24; Jesi 22; Pall. Titano e Montegranaro 20; Guelfo 16; Osimo 14; Falconara 12; Real Pesaro 10; Ancona 0.