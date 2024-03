Basket Serie C Gold. Costone, play off dietro l’angolo. Sabato ancora in campo a Firenze

Seconda trasferta consecutiva e, per la seconda settimana di fila, a Firenze. È quanto prevede il calendario al giro di boa della seconda fase di stagione per il Costone che, sabato alle 19, sarà di scena al PalaSancat per staccare il pass di accesso per i playoff. Basta un successo infatti alla squadra di coach Maurizio Tozzi per avere la matematica certezza di prendere parte alla post-season. Tutto questo a prescindere dai risultati che arriveranno dagli altri campi. Un traguardo, quello dei playoff, di fatto già conquistato dai gialloverdi che, nella seconda fase del campionato, hanno sempre vinto nei quattro incontri sin qui disputati.

Solo una strana combinazione in classifica (e della formula del campionato) non ha ancora dato a Bruttini e compagni la certezza aritmetica di poterli disputare. Ma questo è un discorso che interessa poco o niente al Costone che, in poule promozione, ha sempre dimostrato grande carattere, umiltà e un’ottima attitudine nel prepararsi per ogni singolo incontro. E questo a prescindere dagli avversari che si è trovato di fronte. Si può dire infatti che la chiave dei successi gialloverdi sin qui ottenuti sia soprattutto quello della grande applicazione messa costantemente sul parquet.

La difesa del Costone è nettamente la migliore del campionato con una media di 66.9 punti concessi agli avversari. Un dato che si abbassa ulteriormente se si prendono in considerazione solo i match di poule promozione dove questa statistica è addirittura inferiore ai 60 punti di media, 59.75 per la precisione. Pochi semplici numeri, ma essenziali, per capire le doti del Vismederi che, anche grazie a questi standard difensivi, sta legittimando sul campo il ruolo di favorita del campionato.

A.F.