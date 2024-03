Basket Serie C. Il Costone lancia la sfida ad Agliana

C’è Agliana sul cammino del Costone. Questa sera, con inizio alle 21 (Barbarulo e Massei gli arbitri), la squadra di coach Maurizio Tozzi torna nuovamente a giocare in casa ospitando una squadra in forma e in piena lotta per i playoff. Per il Costone l’obiettivo è continuare a vincere: dopo le prime 5 vittorie in altrettante partite di poule promozione, i gialloverdi vogliono allungare la striscia per concedersi una serena Pasqua e prepararsi al meglio al derby del PalaEstra del prossimo 6 aprile. Intanto però c’è da affrontare Agliana, squadra in fiducia perché reduce dalla vittoria con Prato, al centro di un "triello" con Pino e la stessa Prato per cercare di centrare il quarto posto, l’ultimo che qualifica alla post-season. Si tratta di un avversario decisamente ostico, basti pensare che all’andata il Costone vinse solo grazie alla decisiva bomba nel finale di partita messa a segno da Banchi. "Dopo aver messo in cascina due vittorie nelle due trasferte fiorentine, adesso ci prepariamo ad affrontare una squadra in piena salute e che è nel vivo della corsa playoff". Esordisce così Riccardo Riccardini, vicecoach del Costone, nella sua presentazione della partita. "Abbiamo già visto, all’andata, cosa è in grado di fare Agliana. È un gruppo di ragazzi che riesce a giocare una pallacanestro veloce e piacevole da vedere. Sappiamo che loro verranno al PalaOrlandi per vincere e prendersi il quarto posto. Se le ultime uscite ci hanno dimostrato qualcosa – ha aggiunto Riccardini – è che le vittorie si costruiscono in difesa. E così, per difendere il nostro fortino, dovremo partire proprio dal giusto approccio nella nostra metà campo. Siamo riusciti a costruirci questo primo posto e adesso l’obiettivo è provare a mantenere questo piazzamento per arrivare al meglio ai playoff. La squadra sta bene – ha concluso poi Riccardo Riccardini – sia dal punto di vista fisico che mentale. Il morale è molto alto".

AF