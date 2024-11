Basket, in serie C primo successo in trasferta del CUS Pisa a Firenze, sponda Sancat

Pisa, 24 novembre 2024 – Finalmente una prova d’orgoglio per il Cosmocare CUS Pisa, che, in serie C, coglie il primo successo in trasferta, sul campo della vicecapolista Sancat Firenze, lasciando così a Sansepolcro l’ultimo posto in classifica. Dopo un digiuno durato cinque giornate, i ragazzi universitari, nell’occasione guidati da Zeno Bizzarri, in assenza dell’indisponibile coach Scocchera, hanno vinto meritatamente alla distanza, segnando 50 dei 76 punti conclusivi nella seconda metà della gara, in cui hanno finalmente dimostrato di poter superare quella “paura di vincere” che li aveva finora fortemente penalizzati.

LA CRONACA – L’avvio è tutto di marca fiorentina, con gli uomini di Calamai che schiacciano i gialloblù, incapaci di andare oltre i 13 punti segnati nel primo parziale (18-13). La musica non cambia nel secondo, con gli uomini di Bizzarri, che non vanno oltre quota 13 e vanno al riposo sotto per 39-26, un risultato che non lascia molti margini di manovra agli universitari. Al rientro dagli spogliatoi, Burgalassi e compagni sono però un’altra squadra, mettono a segno un iniziale break di 2-12, e pareggiano il match (47-47), poi volto nuovamente in favore dei fiorentini alla fine del terzo periodo (54-51). Ma la partita è ancora viva, e Giannelli e soci mettono la freccia con un brillante 0-9, che li porta finalmente al comando, riuscendo questa volta ad evitare il calo nei minuti finali, in cui hanno riescono invece ad allungare in lunetta.

I VALORI – E’ stata la serata del quintetto, in casa gialloblù, con soli 9 atleti in campo e 7 a segno. Finalmente espressi i valori offensivi dei tiratori pisani, con 9 triple complessive, e quattro giocatori in doppia cifra, Burgalassi (21 punti, 3 triple e 2 su 2 dai liberi), Giannelli (16 punti, 2 triple e 6 su 7 ai liberi), Cecconi (15 punti, 2 triple e 3 su 4 ai liberi) e Spagnolli (11, 1 bomba e 2 su 4 in lunetta).

Sancat Firenze-CUS Pisa Cosmocare 67-76

Parziali: 18-13, 21-13, 15-25, 13-25

Sancat: Pracchia 10, Ricci 11, Camiciottoli, Matitecchia 5, Mariani, Baldasseroni 13, Caccavale 11, Berti 11, Menchini, Brogi, Degl’Innocenti, Pinarelli 6. All.: Calamai.

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 3, Cosci, Colombini, Cecconi 15, Burgalassi 21, Spagnolli 11, Apolloni, Giannelli 16, Madeo, Carpitelli 7, Quarta 3. All.: Bizzarri.